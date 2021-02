PSG - Danilo évoque son but face à Dijon et rassure sur sa blessure

Le Paris Saint-Germain s'est largement imposé (0-4) sur la pelouse du DFCO lors de la 27ème journée de Ligue 1. Une rencontre marquée par la domination parisienne, mais également par la très bonne prestation de Danilo qui a marqué son premier but sous le maillot parisien. Présent au micro de Canal +, le milieu de terrain de 29 ans est revenu sur sa performance face aux Dijonnais.

"Je suis très heureux pour mon premier but, mais surtout pour la victoire d'aujourd'hui. C'était un bon match pour nous, on a gagné. Après le match de Monaco, c'était important de prendre les trois points aujourd'hui" a déclaré l'international portugais avant de rassurer concernant sa sortie sur blessure. "Non, ce n'est pas trop grave. C'est un coup" révèle Danilo.