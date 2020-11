PSG - Danilo évoque son repositionnement par Thomas Tuchel

Au micro de Téléfoot, Danilo (29 ans) a fait un point sur sa situation personnelle. Le milieu de terrain de formation, encore une fois aligné en défense centrale par Thomas Tuchel lors de la défaite du PSG à Leipzig (1-2), a réaffirmé qu'il se sentait mieux au milieu. Toutefois, le Portugais ne veut pas faire de vague et jouera où il sera aligné.

"Défenseur ce n’est pas ma position, moi, je suis milieu de terrain. L’entraîneur me demande de jouer en défense centrale, je m’applique à faire ce que le coach me demande. Je connais le rôle basique d’un défenseur. J’essaie de m’habituer à ce que le coach me demande. Mes partenaires m’aident beaucoup à trouver mes repères, ma place en défense" a-t-il déclaré.