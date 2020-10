PSG - Danilo explique pourquoi il a signé

Arrivé lundi matin à Paris, sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance de Porto, Danilo Pereira (29 ans) a confié ses premiers mots à la chaine officiel du PSG. Le milieu de terrain défensif portugais explique, ainsi, ce qui l'a poussé à rejoindre le club de la capitale.

"C’est un sentiment très spécial de signer pour ce club. J’ai attendu ce moment avec impatience. J’espère maintenant donner le maximum pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs cette saison. Ce qui m’a convaincu, c’est le club lui-même, sa grandeur. Le nom du Paris Saint-Germain est très connu en Europe et dans le monde. Et ça, ça motive n’importe quel joueur" explique-t-il. "Le Paris Saint-Germain est considéré comme un grand club au Portugal. C’était le club de Pauleta, un grand attaquant de notre pays et de l'histoire du PSG. Les gens l’aiment beaucoup ici et c’est aussi un motif de fierté pour moi de rejoindre un club dans lequel un grand joueur portugais a laissé son empreinte".