PSG - De nombreux absents pour le déplacement à Saint-Etienne

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain se déplace à Saint-Etienne dans le cadre de la 18ème journée de Ligue 1 (21h00). Les Parisiens se rendront dans le Forez avec un groupe amoindri, comme l'a affirmé Thomas Tuchel ce samedi, en marge de sa conférence de presse.

"Idrissa Gueye est forfait, Kimpembe aussi. C'est encore trop tôt pour Herrera. Draxler était malade cette semaine et c'est toujours trop tôt pour lui aussi. Choupo-Moting a quant à lui une obligation personnelle et sera absent. Edi (Cavani) a senti quelque chose d'étrange à un muscle après le match (contre Galatasaray) et sera forfait demain."