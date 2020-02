PSG - Déjà un forfait acté pour Dortmund

Mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Ander Herrera, déjà écarté des terrains pendant un mois à la fin de l'année 2019 pour blessure, va de nouveau être absent plusieurs semaines. Le milieu de 30 ans s'est, en effet, blessé hier à la cuisse lors de la dernière séance d'entraînement avant le match face à Bordeaux.

Et les examens passés par l'Hispanique, arrivé cet été, ne sont pas très bons. Selon les informations du Parisien, l'IRM réalisée aujourd'hui a montré une lésion au quadriceps de la cuisse droite. Si le PSG n'a pas officialisé, encore, cette information, Herrera (18 matchs joués TCC) va donc manquer plusieurs semaines de compétition et déclare donc, déjà, forfait pour Dortmund, le 11 mars prochain. Thiago Silva, sorti sur blessure hier, doit passer des examens aujourd'hui. L'Espagnol s'ajoute déjà à la liste des absents qui commence à grossir : Dagba (blessé), Verratti et Meunier (suspendus).