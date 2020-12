PSG - Demba Ba en veut à Tuchel après l'incident raciste lors de la rencontre face à Basaksehir

Il y a maintenant plus d'une semaine, le monde du football était marqué par le geste des joueurs de Basaksehir lors du match face au Paris-Saint Germain. Après que le quatrième arbitre Sebastian Coltescu ait désigné Pierre Webo en utilisant le terme "negru" (noir en roumain), les acteurs de la rencontre avaient décidé de rentrer au vestiaire. La rencontre avait par conséquent été reportée au lendemain avec un nouveau corps arbitral. Dans un entretien accordé à la chaîne TRT World, Demba Ba est revenu sur cet incident et a avoué ne pas avoir apprécié l'attitude de Thomas Tuchel.

"Chapeau aux joueurs de Basaksehir parce qu'ils sentaient que quelque chose devait être fait. Chapeau aux joueurs du PSG car ils auraient pu rester sur le terrain et dire "nous sommes ici pour jouer" mais ils ont décidé d’arrêter. Certaines personnes de Paris, ou plutôt une personne de Paris, j’aurais aimé qu’elle soit devant la caméra et qu’elle explique comment elle nous a traités. Parce que je n’accepte pas cela et que je ne l’accepterai jamais, et la prochaine fois que je le verrai, il en entendra parler" a lancé l'attaquant de 35 ans. Interrogé par la journaliste sur l'identité de la personne, l'international sénégalais a précisé qu'il parlait du "manager" parisien et qu'il devrait "probablement" s'expliquer sur cette affaire. "Il a eu une discussion avec un ou deux joueurs de notre équipe et nous a en gros reprochés ce qui s'est passé. C'est son problème, pas le mien. Ce n’est pas quelque chose que je vais partager à la caméra. Mais si je dois le voir un jour, j’en parlerai avec lui" a annoncé l'ancien joueur de Chelsea.