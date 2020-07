PSG - Départ acté pour Adil Aouchiche !

A l'image des nombreux titis parisiens partis chercher le bonheur vers d'autres horizons, Adil Aouchiche va quitter le PSG cet été. Le jeune milieu de terrain francilien (17 ans) vient de l'annoncer sur son compte Instagram : Il ne poursuivera pas son aventure au club de la capitale. Comme annoncé ces derniers jours, le joueur formé à Paris a averti son directeur sportif, Leonardo, de son départ.

Auteur d'un but et deux passes décisives en seulement quatre matchs toutes compétitions confondues, l'international U18 français n'a pas vu son avenir s'éclaircir dans une équipe aussi compétitive que le PSG. Courtisé par Saint-Etienne, Rennes et Lille, Aouchiche a également une belle à l'étranger où il pourrait démarrer réellement sa prometteuse carrière.