PSG - Des derniers échos positifs dans les dossiers Kouassi et Aouchiche

Le mercato hivernal bat son plein mais le Paris Saint-Germain n'en oublie pas pour autant ses jeunes pousses et s'active pour convaincre Adil Aouchiche (17 ans) et Tanguy Kouassi (17 ans) de continuer l'aventure dans la Capitale. D'après les informations du Parisien, les deux joueurs pourraient bien céder aux avances des dirigeants des Rouge-et-Bleu. Un dénouement positif serait même tout proche pour le premier nommé, qui, malgré les intérêts de plusieurs cadors continentaux, donc le Barça, devrait passer professionnel dans les deux semaines à venir.

Concernant Tanguy Kouassi, la situation reste un peu plus incertaine mais elle n'est pas encore perdue, loin de là. Annoncé avec insistance du côté du RB Leipzig et également courtisé par Manchester City, le défenseur central ne serait pas opposé à signer son premier bail pro à Paris, séduit par les marques de confiance récemment affichées par son club (8 apparitions toutes compétitions confondues cette saison). Pour convaincre son jeune protégé et son entourage, la direction parisienne aurait même proposé entre 2,5 et 3 millions d'euros de prime à la signature.