PSG - Des matchs amicaux prévus à l'étranger ?

La saison du PSG est bien loin d'être terminée. Les joueurs du club de la capitale pourraient débuter leur reprise avec la finale de la Coupe de la Ligue, espérée le 1er août contre Lyon. Ils enchaîneraient ensuite avec la finale de la Coupe de France et un quart de finale de Ligue des Champions. Pour préparer ces échéances les Parisiens seront de retour à l'entraînement le 22 juin, et pourraient parfaire leur préparation avec des matchs amicaux (autorisés par la LFP à partir de juillet). Et d'après RMC Sport, les hommes de Thomas Tuchel pourraient disputer ces matchs à l'étranger.

En effet, nos confrères expliquent que les dirigeants étudieraient la possibilité de se rendre dans des pays proches de la France pour jouer ces rencontres. Parmi les possibles destinations il y aurait l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche.