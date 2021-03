PSG - Des nouvelles plutôt rassurantes de Thilo Kehrer

Hier soir, le Paris Saint-Germain n'a fait qu'une bouchée du Stade Brestois 29 (0-3, analyse et notes), lors des 16èmes de finale de la Coupe de France. Une rencontre marquée, notamment, par la sortie à la mi-temps de Thilo Kehrer. Après la partie, Mauricio Pochettino, l'entraîneur des Rouge-et-Bleu, a donné des nouvelles de son polyvalent défenseur allemand, se voulant plutôt rassurant : "Thilo est sorti parce qu’il ressentait une petite gêne à l’adducteur, enfin non, peut-être à l’ischio. On doit vérifier ça demain avec l’équipe médicale, mais il est sorti par précaution. On espère que ce ne soit pas grave, ça semble être une petite gêne", a révélé le technicien argentin en conférence de presse.