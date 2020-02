PSG - Des ultras parisiens retenus à la frontière allemande

Ce soir, quelques 3300 supporters du Paris Saint-Germain seront présents au Signal Iduna Park pour encourager les hommes de Thomas Tuchel. Toutefois, le voyage de la capitale jusqu'à Dortmund a été très compliqué pour de nombreux ultras comme l'explique Le Parisien et Romain Mabille, le président du CUP sur Twitter.

Ce dernier, repris par nos confrères, a expliqué que certains supporters ont été retenus pendant 5 heures par la police allemande "dans des conditions inadmissibles, traités comme des chiens". Tous les fans parisiens devraient, toutefois, être présents dans l'enceinte pour le coup d'envoi.

❗❗Apres 5heures de retenue par la police allemande , dans des conditions inadmissibles, traités comme des chiens on repars pour dortmund .

SUPPORTER PAS CRIMINEL

Rouge et bleu

PARIS SG ON TOUR❗❗

Ne cedons pas au provocation 👌