PSG - Deux retours pour la réception d'Amiens, Gueye très incertain

Pour son dernier match de l'année 2019, le Paris Saint-Germain accueillera l'Amiens Sporting Club, ce samedi soir (20h45, Parc des Princes). Pour cette rencontre de la 19ème journée de Ligue 1, Thomas Tuchel, l'entraîneur des Rouge-et-Bleu, pourrait enregistrer quelques retours. Selon les informations du Parisien, Abdou Diallo et Julian Draxler devraient être disponibles face aux Picards. Le défenseur central et le milieu de terrain sont remis de leurs virus et ont pris part à l'entraînement du jour. En revanche, Idrissa Gueye, blessé à la cuisse, devrait encore déclarer forfait.