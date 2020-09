PSG - Deux suspicions de coronavirus parmi les joueurs !

Les vacances des joueurs du Paris Saint-Germain pourraient bien tourner au cauchemar. Via un tweet posté par le compte officiel du club, on apprend que deux joueurs sont suspectés d'avoir été infecté par le coronavirus. Si le PSG rassure sur leur état de santé "tout à fait rassurant", les deux joueurs "sont d’ores et déjà soumis au protocole sanitaire adapté."

Leur état de santé est tout à fait rassurant. Ils sont d’ores et déjà soumis au protocole sanitaire adapté. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 31, 2020