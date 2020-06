PSG - Di Maria évoque sa fin de carrière

Sous contrat jusqu'en juin 2021 au PSG, Angel Di Maria a évoqué sa fin de carrière au cours d'un entretien pour L'Equipe.

Arrivé en France à l'été 2015, Angel Di Maria s'épanouit dans la capitale. A 32 ans, l'Argentin sort de deux saisons de très haut niveau. Auteur de 21 passes décisives toutes compétitions confondues, dont 14 en 26 matchs de Ligue 1, il a reconnu qu'il souhaitait faire tomber le record qu'il co-détient avec Jérôme Rothen en L1 (18). "Pour tout vous dire, je m'étais même fixé l'objectif de battre le record de "passes dé" en L1 car j'avais lu que j'étais à 4 longueurs."

Moins souvent mis en avant que ses compères Neymar ou Kylian Mbappé, El Fideo fait pourtant partie du "noyau" utilisé par Thomas Tuchel, qu'il évoque au cours de son entretien pour L'Equipe. A un an de la fin de son contrat au PSG, il assure que sa prolongation n'est pas une priorité mais ne manque pas d'affirmer son attachement pour la ville. "Terminer ma carrière en Europe avec le PSG est la seule chose que je souhaite et que j'ai en tête. Je suis heureux ici, ma famille aussi. Quant à la suite, je n'en sais rien pour l'instant. On n'a entamé aucune discussion et ce n'est pas mon intention pour le moment. Je veux me concentrer sur le terrain, le reste viendra plus tard."

Épargné par les blessures tout au long de la saison et capable d'enchaîner les prestations de haute volée, l'ancien du Real Madrid était en train de réaliser sa meilleure saison depuis son arrivée au Paris SG. "Je me sens très bien à Paris. Dès que je suis arrivé, je me sentais chez moi" a-t-il ajouté. Un bien-être auquel s'est ajouté, ces dernières saisons, l'amour des supporters à son égard et qui ne fait qu'amplifier son affection pour le club.