PSG - Di Maria évoque son avenir

Arrivé au Paris SG en 2015, Angel Di Maria est lié au club de la capitale jusqu'en juin 2021. Auteur d'une belle saison (10 buts et 14 passes décisives en 28 matchs toutes compétitions confondues), l'Argentin est focalisé sur les échéances à venir. Prolongé pour la dernière fois en 2018, El Fideo a confié en conférence de presse qu'une prolongation de contrat n'était pas d'actualité pour le moment.

"En ce moment, non. Je n'ai parlé avec personne. Je n'ai pas la tête à ça, il me reste un an et demi de contrat, je suis très tranquille, je travaille au quotidien. Mon souhait serait que le PSG soit mon dernier club en Europe comme je l'ai déjà dit et ensuite je retournerai jouer en Argentine" a confié l'attaquant parisien.