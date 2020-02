PSG - Di Maria persiste et signe pour sa fin de carrière

Angel Di Maria s'épanouit à Paris, ce n'est pas une nouveauté. Arrivé dans la capitale française en 2015, l'Argentin affirmait déjà à la fin du mois de janvier son souhait de terminer sa carrière européenne au PSG. Dans un entretien accordé au magazine du club, il a de nouveau fait part de cette volonté. "Il est agréable d'évoluer dans un club qui se développe et s'agrandit de jour en jour. En plus, ma famille se sent vraiment heureuse ici, donc j'espère finir ma carrière en Europe ici."

Egalement invité à comparer le Paris Saint-Germain aux autres équipes dans lesquelles il est passé avant, ADM s'est montré mesuré. "Il est difficile de dire exactement quelle place il occupe. J'ai joué pour le Real Madrid et Manchester United, des clubs qui possèdent une longue histoire et ont gagné plusieurs Ligues des champions. Le PSG, lui, progresse en tant que club et sa réputation est de plus en plus forte dans l'univers du foot."