PSG - Di Meco fracasse Thiago Silva, le représentant de 'la loose parisienne'

Sur RMC, Eric Di Meco n'a pas été tendre avec Thiago Silva. Le consultant de RMC estime que le départ du défenseur parisien de 35 ans, en fin de contrat au mois de juin, ne sera pas une grosse perte pour le Paris Saint-Germain.

"Pour moi, c'est celui qui incarne la loose parisienne. Il a été dans toutes les catastrophes parisiennes et souvent il s'est liquéfié dans ces moments-là. En plus, il paraît qu'il n'est pas dans le bon état d'esprit en ce moment (dossier de la baisse des salaires). Tu as des défenseurs centraux qui jouent sur le côté (Diallo, Kehrer). Tu as Marquinhos qui joue au milieu, pour moi il est énorme derrière donc ça permettrait de le mettre derrière. Si Thiago Silva s'en va, je pense que tu peux t'en passer. Je n'enlève pas ses qualités. Tu n'es peut-être pas obligé de recruter un défenseur central. En prenant un milieu défensif, tu fais redescendre Marquinhos et tu ne t'affaiblis pas" a-t-il déclaré.