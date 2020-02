PSG - Diallo et Meunier de retour, le groupe parisien pour la réception de Dijon

Le Paris Saint-Germain accueille le Dijon FCO, samedi (20h), dans le cadre de la 27ème levée de Ligue 1. Pour la réception des Bourguignons, Thomas Tuchel a retenu un groupe de dix-neuf joueurs. Neymar et Verratti sont suspendus. Silva, Herrera et Dagba sont toujours blessés et indisponibles. En revanche, Meunier et Diallo font leur retour. Choupo-Moting n'est pas retenu.

Ligue 1 - 27e Journée

LE GROUPE PARISIEN

Bulca, Navas, Rico - Bernat, Diallo, Kimpembe, Kehrer, Kouassi, Kurzawa, Marquinhos, Meunier - Draxler, Gueye, Paredes - Cavani, Di Maria, Icardi, Mbappé, Sarabia