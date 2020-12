PSG - Didier Domi valide le choix Pochettino

Thomas Tuchel n'est plus l'entraineur du Paris Saint-Germain et Mauricio Pochettino devrait être son successeur sur le banc parisien. Un coach qui a eu des résultats, qui a toujours fait en sorte que ses équipes proposent un beau football mais surtout qui connait bien le club. En effet, le technicien argentin a passé deux saisons dans la capitale (2001-2003) et a côtoyé notamment Didier Domi. Ce dernier a été le partenaire de l'ancien coach de Tottenham au PSG et à l'Espanyol Barcelone et a salué la futur arrivée du technicien de 48 ans.

"J’adore l’idée qu’un ancien revienne à la maison, car il appartient déjà à la famille. Comme Leonardo, il apporte de la compétence tout en ayant le crédit de son passé au club. Il coche toutes les cases. Il a tout pour réussir : un bon relationnel avec les joueurs et une bonne organisation avec son staff. Il sait gérer la pression et ses idées du football collent avec Paris. Il a toutes les cartes en main" a déclaré l'ancien défenseur français.