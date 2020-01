PSG - DJ Snake dévoile le 4e maillot parisien

C'était un secret de polichinelle que la sortie d'une quatrième livrée du maillot parisien. Le plus fervent des supporters du club de la capitale, le célèbre DJ Snake, a dévoilé la nouvelle tunique via son compte Twitter en accompagnant son post de deux coeurs (un bleu et un rouge), en hommage à son équipe favorite. Une bande aux couleurs tricolores (bleu-blanc-rouge) traversent verticalement le maillot noir.

Le logo de la marque Jordan, marque avec laquelle le club de la capitale a collaboré pour l'occasion, agrémente le tout. La présentation officielle du maillot aura lieu le 24 janvier, lors de la rencontre de NBA entre les Charlotte Hornets et les Milwaukee Bucks, délocalisée à l'AccorHotels Arena de Paris. Les joueurs parisiens le revêtiront face à Lille le 26 janvier et face à Dortmund le 18 février selon les informations de L'Équipe.