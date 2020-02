PSG - Dortmund est persuadé que Neymar jouera

Présents en conférence de presse côte à côte, Lucien Favre et Axel Witsel ont évoqué la réception du Paris Saint-Germain, ce mardi, en huitième de finale aller de LDC. Forcément, l'un des sujets les plus discutés était la présence de Neymar dans le groupe parisien, lui qui a manqué quatre matchs depuis sa blessure le 1er février.

"Je ne veux pas parler que de Neymar, il y a Mbappe, Icardi, Di Maria, etc, etc, etc. Le danger vient de partout, devant, au milieu. Le danger vient de partout. Ils sont capables d’aller très vite en contres. Ils font le jeu aussi, c’est une équipe qui maîtrise plusieurs choses" a expliqué Lucien Favre. Witsel, de son côté, est persuadé de croiser la route de Neymar. "Si Neymar joue demain, et je suis sûr qu’il sera là, nous devrons faire attention à lui, mais pas seulement. Ils ont beaucoup de qualités offensives, avec Mbappé, Di Maria, Icardi, Cavani. Il faudra défendre collectivement et être vraiment forts".