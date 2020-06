PSG - Draxler, 'une erreur' pour Jérôme Rothen

Bien habitué à ne pas garder sa langue dans sa poche, Jérôme Rothen est resté fidèle à ses principes en abordant le cas de Julian Draxler (26 ans). Depuis son arrivée au PSG à l'hiver 2017, le milieu de terrain allemand n'a jamais vraiment convaincu, et cotoie bien plus le banc de touche que le terrain. Un apport décevant pour l'ancien joueur de Wolfsbourg (11 matchs, 0 but, 5 passes décisives) que le chroniqueur RMC n'a pas manqué de pointer du doigt dans l'émission Team Duga.

"On peut après 3-4 ans au PSG être déçu de l'apport de Draxler", déplore l'ex-joueur du Paris Saint-Germain (2004-2010). "Cette année, son temps de jeu a été réduit de moitié quasiment. Très peu de buts et de passes décisives, pourtant, c'est un joueur de qualité donc il y a une déception. Que le PSG veuille s'en séparer, ça me paraît logique. Que lui soit attaché à son contrat, ça me dérange un peu. J'ai jamais revu le Draxler de l'équipe nationale au Paris Saint-Germain. Ça, c'est un problème, il n'était pas fait pour le PSG. C'est une erreur, je suis déçu de son attitude. Je pensais qu'il serait plus focalisé par son temps de jeu."