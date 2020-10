PSG - Draxler et Marquinhos présents dans le groupe pour Man United !

Bonne nouvelle pour le PSG et Thomas Tuchel ! En effet, l'entraîneur allemand a convoqué un groupe de 23 joueurs avec Marquinhos et Draxler, un temps incertain. Les jeunes Pembélé, Fadiga ou encore Kays Ruiz sont aussi présents pour cette affiche. En revanche, Jesé, non inscrit dans la liste pour la LDC, est logiquement absent.

LE GROUPE DU PSG

Letellier, Navas, Rico - Bakker, Dagba, Diallo, Florenzi, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos, Pembele - Danilo, Draxler, Fadiga, Gueye, Herrera, Rafinha, Ruiz - Di Maria, Kean, Mbappé, Neymar, Sarabia