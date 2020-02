PSG - Dugarry pointe du doigt le PSG dans la gestion du cas Neymar

Christophe Dugarry a réagi à la sortie médiatique de Neymar, hier soir, après la défaite du PSG face à Dortmund (1-2). L'attaquant brésilien a, en effet, poussé un coup de gueule en zone mixte concernant son absence pendant une quinzaine de jours, visiblement orchestrée par le PSG. "Ce n’était pas mon choix. C’est le club qui a décidé. Je voulais jouer parce que je me sentais bien. Mais le club a eu peur et c’est retombé sur moi". Et pour Christophe Dugarry, le PSG est en tort. "C’est terrible... On voulait une explication. On se demandait si c’était Leonardo qui avait été mettre la pression sur le médical pour garder sous cloche Neymar. On a le fin mot de l’histoire: Neymar pouvait jouer. Ce club est incorrigible. Les phrases de Neymar sont justes" lâche l'ancien joueur professionnel sur RMC. "Il a raison de le dire, mais elles font beaucoup beaucoup de mal au club car elles révèlent que c’est un club qui fonctionne à l’envers. Il avait besoin de temps de jeu. On a déjà vu ce Neymar, qui est horrible à voir jouer. Mais je pense qu’il y avait un véritable conflit entre lui, le médical et Leonardo".

"Duga" prend ainsi la défense du brésilien concernant cette sortie médiatique : "Beaucoup de gens l’ont accusé de ne pas vouloir jouer à Amiens ou à Dijon mais lui était prêt et se sentait bien. Il avait besoin de temps de jeu pour se préparer pour ce match de Dortmund et à l’arrivée, on l’a empêché de jouer parce qu’il y a la peur dans ce club, ce sont des trouillards à tous les niveaux! Le grand Leonardo s’est trompé".