PSG - Edinson Cavani dévoile l'identité de son but préféré

Alors qu'Edinson Cavani a marqué pas mal de buts sous le maillot du PSG (200 dès Dimanche soir), y compris en C1, l'international uruguayen avoue que la réalisation la plus importante demeure celle qu'il a mis contre Marseille à la dernière seconde lors d'un Clasico en 2017...

"Il y a en a beaucoup de beaux, non ? C'est difficile de choisir. Mais je crois que celui qui reste dans la tête de tous, c'est celui du 2-2 contre Marseille à l'extérieur (en octobre 2017). Le stade attendait que le coup franc soit passé pour crier. Et c'est là que j'ai annulé un peu la fête ! Les Clasicos sont des matches encore plus spéciaux que les autres" a-t-il déclaré.