PSG - Edinson Cavani écrit enfin son message d'adieu aux supporters

Edinson Cavani sort enfin du silence pour remercier les supporters du PSG pour ces 7 années dans la capitale. Via une vidéo sur Instagram, l'Uruguayen a enfin publié un message d'adieu, plusieurs mois après la fin de son contrat à Paris. Pour rappel, le Matador n'a pas prolongé son contrat pour disputer le Final-8 de la LDC.

"Bonjour Paris, bonjour à tout le monde, je suis ici pour remercier. Après un peu de temps, oui c'est vrai. Parfois c'est bien de laisser passer un peu de temps. Ça rend les choses plus tranquille, la tête est plus tranquille. Et il y a moins de risques de créer une ambiance plus négative. Je préférais parler après un peu de temps parce que mes coéquipiers restés à Paris continuaient la compétition. Alors ce n' était pas le bon moment pour parler. Je suis ici pour remercier tout le monde. Pour remercier les supporters, qui m'ont donné leur cœur, doucement, avec le temps. C'est un amour qui a grandi avec le temps, mais c'est important pour moi. (…) Ça me fait très plaisir et c'est pour ça que tous les moment qu'on a passés ensemble, les bons et les moins bons, ça va rester. Merci, merci beaucoup à toutes les personnes qui travaillent à Paris, qui ont fait les choses avec affection pour moi. Ça va rester dans ma tête et dans mon cœur. La vie va continuer. Le football est comme ça, la vie est comme ça parfois. Et voilà. Merci encore une fois. J'étais très fier de vous défendre pendant les 7 ans avec vous. Merci aux supporters, à tout le monde à Paris, je vous embrasse tous" a-t-il déclaré.