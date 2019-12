PSG - Edinson Cavani encore forfait pour Amiens

Absent pour les déplacements à Saint-Etienne dimanche en Ligue 1 (victoire 4-0) puis au Mans hier en Coupe de la Ligue (4-1), Edinson Cavani sera encore forfait pour le match contre Amiens samedi, à 20h45 (19e journée L1). Thomas Tuchel l'a annoncé hier en conférence de presse après la qualification pour les quarts de finale de la CDL. En revanche, Idrissa Gueye pourrait bien faire son retour.

"Pour Idrissa, le retour sera très bientôt. Pour Kimpembe et Cavani, non, ce ne sera pas possible pour samedi. Pour Idrissa, on doit décider si c'est nécessaire et responsable de prendre le risque (de le faire joueur samedi ndlr). C'est toujours possible mais on doit décider si on a raison de le faire ou si c'est mieux de ne pas prendre de risques" a déclaré le coach.