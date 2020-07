PSG - Edinson Cavani fête les sept ans de sa signature au club

Le 16 juillet 2013, Edinson Cavani quittait le Napoli et signer au Paris Saint-Germain pour un montant de 64 M d’euros. Sept ans, six Ligue 1, quatre Coupe de France, cinq Coupe de la Ligue et 200 buts plus tard, “El Matador” a quitté le club de la capitale après l’expiration de son contrat le 30 juin dernier. Ayant refusé de prolonger l’aventure parisienne de deux mois afin de disputer le “final-8” de la Ligue des Champions qui attend le PSG en août, l’Uruguayen a néanmoins tenu à célébrer sur Twitter l’anniversaire de sa signature avec le club francilien.

Un día como hoy hace 7 años, empezaba una linda historia que...

Il y a sept ans jours pour jour, commençait à s'écrire une belle histoire... pic.twitter.com/RtqKqY3K5v — Edi Cavani Official (@ECavaniOfficial) July 16, 2020