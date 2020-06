PSG - Edinson Cavani ne veut pas prolonger son contrat !

Coup de tonnerre au Paris Saint-Germain ! Edinson Cavani ne terminera pas la saison 2019-2020 avec le club de la Capitale, refusant de prolonger son contrat au-delà du 30 juin, révèle RMC Sport. Thomas Meunier est dans le même cas.

Attendu pour la reprise de l'entraînement ce lundi, Edinson Cavani (33 ans) ne devrait pas faire son retour sur les pelouses du Camp des Loges. Selon une information de Marca, confirmée depuis par RMC, l'attaquant uruguayen aurait décidé de ne pas prolonger son bail de deux mois avec les Rouge-et-Bleu. Selon les deux médias, El Matador, meilleur buteur de l'histoire du club, aurait informé la direction parisienne de son désir de ne pas achever la saison avec le Paris Saint-Germain, qu'il quittera donc plus tôt que prévu. Convaincu de son choix, le natif de Salto a toutefois prévu de revenir à Paris dans les prochains jours pour récupérer ses affaires et faire ses adieux au public parisien.

Outre Edinson Cavani, Thomas Meunier aurait également décidé de quitter le PSG dès le 30 juin prochain. Le latéral droit belge, lui aussi en fin de contrat, disposerait d'un accord avec le Borussia Dortmund à compter du 1er juillet, et ne sera donc pas, lui non plus, à la reprise du groupe pro lundi. En revanche, Paris, qui doit encore disputer les finales des coupes nationales ainsi que la suite de la Ligue des Champions, a trouvé un accord avec le FC Séville pour conserver Sergio Rico jusqu’au 31 août prochain. Contrairement à ce qui était annoncé il y a quelques jours, le club de la capitale pourra également compter sur Eric Maxim Choupo-Moting, qui devrait finalement rempiler. Thiago Silva, lui aussi, devrait être de la partie.