PSG - Edinson Cavani revient sur les critiques dont il a été victime

Alors qu'il fait l'objet d'un large dossier dans PSG Magazine, Edinson Cavani a livré quelques mots au média du club. L'attaquant uruguayen, qui arrive en fin de contrat au mois de juin prochain, est l'un des chouchous du Parc des Princes et a évoqué cet amour avec les supporters. "Je pense que le lien avec les fans doit venir d'un travail acharné et du dévouement pour son équipe, pas seulement parce que tu pars célébrer un but devant une tribune. Je vis ma septième saison à Paris, j'ai connu des bons et des mauvais moments. Et je pense que les gens ont sincèrement apprécié ce qu'ils m'ont vu accomplir ici au fil du temps, mes buts, mais aussi mon sens du sacrifice et ma disponibilité permanente pour le collectif".

Selon lui, la "meilleure façon de les remercier de cette affection, ce sera toujours sur le terrain". "J'apprécie de les entendre chanter mon nom. Parce que ce moment est le fruit de nombreuses années de travail pour le club, et même au-delà. (...)". Toutefois, tout n'a pas toujours été rose pour Cavani, qui se rappelle des critiques à son encontre au début de son aventure à Paris. "Si j'avais fait attention alors à ce qui se disait sur moi, à toutes ces critiques, si j'étais allé me battre avec les journalistes ou les supporters, j'aurais perdu ma concentration. C'est pourquoi j'ai toujours joué avant tout par passion et par amour pour le maillot".