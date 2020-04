PSG - En bon capitaine, Thiago Silva est en contact quotidien avec ses coéquipiers

Rentré au Brésil après l'annonce du confinement en France suite à l'épidémie du coronavirus, Thiago Silva (35 ans, 21 matches joués en Ligue 1 cette saison) continue malgré tout de jouer son rôle de capitaine, même à distance. Dans un entretien accordé sur la chaîne officielle du club, le défenseur central du Paris Saint-Germain a indiqué que, dans cette période de "conscience" et non de "vacances", l'ensemble de l'effectif et du staff technique étaient en contacts permanents.

"J'ai parlé avec le coach, on parle souvent par messages. Avec les joueurs, on a un groupe WhatsApp. On se parle tout le temps. On voit s'il y a des nouvelles, on pense au retour. Je connais mon groupe, il est très responsable. On voit les vidéos des entraînements sur les réseaux sociaux. Quand on travaille au quotidien avec des gens, on sait qu'ils sont responsables. Il faut rester professionnel. Ce n'est pas une période de vacances, mais de conscience. On a des responsabilités", a confié le numéro 2 des Rouge-et-Bleu.