PSG - Etude : Angel Di Maria est la plus grosse menace offensive d'Europe

Angel Di Maria est le joueur du big 5 ayant créé le plus d'occasions sur l'année écoulée. Il devance Thomas Müller et Lionel Messi.

Victime d'une alerte à la cuisse droite qui l'a contraint à sortir contre Dijon, samedi, Angel Di Maria devrait rapidement être remis sur pied et disponible pour les échéances importantes à venir. Une bonne nouvelle pour Thomas Tuchel, qui aurait bien du mal à combler une absence longue durée de son milieu de terrain argentin. Et pour cause, ce dernier, à défaut d'être le plus médiatisé, est son joueur offensif le plus performant sur l'année écoulée.

En fait, Di Maria domine l'Europe entière en termes d'occasions créées. C'est la dernière étude du CIES qui nous le montre, en rapportant les performances de tous les joueurs du big 5 (France, Italie, Angleterre, Espagne, Allemagne) entre février 2019 et février 2020. Di Maria arrive donc en tête avec 32 grosses occasions créées, soit une toutes les 82 minutes jouées. C'est mieux que Thomas Müller (31) et Lionel Messi (29).

Aucun autre pensionnaire de Ligue 1 n'arrive dans le top 10, sauf si l'on étend la durée de l'étude à trois ans. On retrouve alors Di Maria (60 occasions créées) en 4e position, suivi de Neymar (6e avec 48 occasions) et Dimitri Payet (7e avec 44 occasions), alors que Lionel Messi arrive en tête (158 occasions).

TOP 10 DES JOUEURS AYANT CRÉÉ LE PLUS D'OCCASIONS DANS LE BIG 5 (entre février 2019 et février 2020)