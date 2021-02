PSG - Fadiga se voit déjà rester à Brest

Bandiougou Fadiga a débarqué en prêt du côté de Brest cet hiver afin d'obtenir un peu plus de temps de jeu mais ce dernier compte bien s'imposer dans l'effectif sur le long-terme. Lors de sa présentation à la presse, le milieu de terrain de 20 ans a avoué avoir souhaité une option d'achat dans son contrat et confie se voir rester quelques temps en Bretagne.

"Je veux continuer à grandir et Brest est le club idéal pour ça. Il me manque encore quelque chose en tant que footballeur et homme. Je devais quitter ce confort parisien où je côtoyais les joueurs les plus forts au monde tous les jours. C’était un rêve éveillé. Je ne pense pas que j’aurais accepté le contrat s’il n’y avait pas eu cette option d’achat liée au prêt. Je viens pour connaître un groupe, un collectif, car au PSG, ce n’était pas la même, je savais que je ne jouerai pas le week-end. Là, c’est autre chose : je m’entraînerai pour gagner ma place" a déclaré le titi parisien.