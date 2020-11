PSG - Florenzi impressionné par Neymar, 'un leader dont il faut suivre l'exemple'

Arrivé au Paris Saint-Germain à la fin du dernier mercato estival, dans le cadre d'un prêt avec option d'achat en provenance de l'AS Roma, Alessandro Florenzi (29 ans, 5 matches joués en Ligue 1 cette saison, 2 buts) est très rapidement tombé sous le charme de Neymar. Pour le latéral droit transalpin (38 sélections, 2 buts), interrogé par nos confrères de RMC Sport, le numéro 10 parisien, qu'il qualifie de "leader", n'a que des qualités.

"Quel joueur m'a le plus impressionné ? C'est une bonne question car beaucoup de joueurs m'ont impressionné. Peut-être que celui qui m'a le plus impressionné, c'est Neymar. Quand vous voyez un joueur en match, vous le voyez une fois. Quand vous le voyez à chaque entraînement, son implication, comment il travaille en dehors, comment il travaille avec le ballon, chaque jour, comment il veut être un exemple pour les autres, son engagement sur le terrain, même à l'entraînement, et en match… C'est un leader dont il faut suivre l'exemple", a indiqué le numéro 24 des Rouge-et-Bleu.