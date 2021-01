PSG - Florenzi veut remporter un maximum de trophées

Alessandro Florenzi a débarqué en septembre dernier au Paris Saint-Germain pour un prêt d'un an. Alors que l'international a toujours proposé de très bonnes performances que ce soit l'AS Roma, Valence ou Crotone, il n'avait jamais remporté la moindre compétition. L'arrière droit de 29 ans a pu soulever sa première coupe il y a quelques jours en remportant le Trophée des Champions contre l'Olympique de Marseille (2-1). Lors d'une interview accordée au média du PSG, le parisien a fait part de son envie de remporter un maximum de titres.

"Honnêtement, c'était une sensation agréable ! Je ne m'attendais pas à une telle célébration de la part de mes coéquipiers et cela m’a beaucoup touché. Maintenant, après avoir remporté mon premier trophée, je ne veux pas m'arrêter ici ! je veux continuer à gagner, et gagner autant de trophées possible. Je veux vraiment continuer à en remporter. Gagner n'est jamais facile. Tout le monde joue à 110% contre le Paris Saint-Germain et nous devons faire de notre mieux, à chaque fois, pour défendre ce maillot" a déclaré Alessandro Florenzi.