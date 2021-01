PSG - Gabriel Heinze croit en Mauricio Pochettino

Nommé à la tête du Paris Saint-Germain au début du mois de janvier, Mauricio Pochettino (48 ans) peut compter sur le soutien total de son compatriote Gabriel Heinze (42 ans). L'ancien défenseur des Rouge-et-Bleu (2001-2004), désormais entraîneur de la franchise de l'Atlanta United en Major League Soccer, a confiance en son ancien coéquipier dans la capitale.

"Ce qu'a réalisé Mauricio l'a placé dans la liste des meilleurs entraîneurs du monde. Et, désormais, le voici dans l'un des meilleurs clubs de la planète et s'il n'était pas au PSG, un autre grand club l'aurait recruté. Il est déjà passé à Paris avec un beau parcours comme joueur. Maintenant, il ne reste qu'à l'observer et apprendre", a lancé le technicien argentin dans le quotidien La Nación.