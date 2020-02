PSG - Gagner en LDC : Tuchel partage l'avis de Guardiola

Selon Pep Guardiola, l'actuel entraîneur de Manchester City, la Ligue des Champions se gagne en partie sur le côté émotionnel des rencontres. Un constat visiblement partagé par Thomas Tuchel, le technicien du Paris Saint-Germain, qui s'est confié à ce sujet en conférence de presse à la veille du 8ème de finale aller face au Borussia Dortmund. "Pep Guardiola le sait, il a gagné trois fois la compétition, il a raison", a estimé l'entraîneur allemand, et d'évoquer les retrouvailles avec son ancienne équipe "dans un stade et des supporters incroyables".

"C’est difficile de contrôler les émotions dans ce stade, je ne sais pas si c’est possible. On doit jouer avec intelligence, pas trop avec émotion. On doit s’adapter et combattre, c’est comme ça. C’est un match d’un grand niveau. Il ne faut pas en faire trop. (...) On doit être préparés, des semaines avant, des mois avant, ce n’est pas possible de préparer un match comme ça en deux jours. On fait ça au quotidien. J’ai l’impression que l’équipe a montré qu’elle était prête", a-t-il conclu.