PSG - George Weah estime que le PSG 'a besoin' de gagner la LDC

Invité à réagir dans le JDD à la finale de la Ligue des Champions ce soir entre le PSG et le Bayern Munich, George Weah, ancien joueur du club (1992-1995), a estimé qu'un sacre du club de la capitale était nécessaire. "C’est un sentiment très plaisant de voir le PSG à ce stade. Il le mérite. Il faut féliciter le président Nasser Al-Khelaïfi et son équipe. Il y a du travail derrière et j’espère que le moment est venu d’en récolter les fruits" a d'abord tenu à faire savoir le président du Liberia.

"Mais la tâche s’annonce rude tant le Bayern a l’habitude de ces grands rendez-vous. Pour Munich, ce serait juste un titre de plus dans une collection. Tandis que le PSG joue réellement pour son histoire, il a besoin de ce trophée, de saisir cette occasion. Un grand club, c’est d’abord un palmarès" a ensuite rappelé Weah. Le coup d'envoi sera donné à 21h00.