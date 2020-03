PSG - Gueye invite ses coéquipiers à répondre 'sur le terrain'

Titulaire au milieu de terrain lors du succès aisé du PSG face à Dijon samedi après-midi (4-0), Idrissa Gueye a livré une prestation aboutie. Interrogé au micro de Canal+ à l'issue du match, le Sénégalais est revenu sur l'atmosphère qui règne au sein du vestiaire parisien. "Nous, ça va, on reste concentrés et on essaye de bien travailler à l'entraînement pour bien préparer ce match retour. Mais il y a encore quelques matches à jouer avant ce match, il faudra bien travailler, rectifier quelques erreurs qu'on a faites au match aller et bien préparer ce match pour le gagner" a-t-il déclaré.

Ces derniers jours, le groupe parisien est qualifié comme étant plus soudé que jamais. Pour Gueye, ces mots ne veulent pas dire grand chose s'ils ne sont pas accompagnés par les actes. Il souhaite donc le prouver sur le terrain, notamment lors du match retour face au Borussia Dortmund. "On dit, on dit, mais c'est quelque chose qu'il faudra montrer sur le terrain. Pour le moment, c'est bien parti pour ce match-là mais il reste encore quelques matches."