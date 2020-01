PSG - Gueye raconte l'impact de sa signature au club

L'été dernier, le PSG a enfin trouvé son milieu de terrain tant attendu en la personne d'Idrissa Gueye. Arrivé d'Everton, le milieu sénégalais s'est rapidement imposé dans le onze de Thomas Tuchel. Après des passages à Lille, Aston Villa et donc Everton, le natif de Dakar a donc rejoint une grosse cylindrée européenne. Une récompense qui a changé sa vie, d'après ses dires.

"Des fois c'est arrivé que je me sente un peu moins respecté. C'est arrivé plein de fois dans ma carrière mais ça a toujours été une source de motivation. Dès que ça arrivait, ça me motivait encore plus. Je n'ai pas une dent contre ces personnes là mais au contraire je les remercie car ce sont eux qui m'ont motivé à continuer de bosser et à être là où je suis aujourd'hui. Ça a changé beaucoup de choses, oui (le PSG). La manière dont je suis vu, la manière dont les gens te considèrent, oui ça a changé beaucoup de choses. Ca a changé ma vie, on peut dire ça" a déclaré Gueye dans un entretien accordé au Canal Football Club.