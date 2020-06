PSG - Gueye rend hommage à Cavani et Silva

Dans un entretien pour le JDD, Leonardo a officialisé les départs de Thiago Silva et Edinson Cavani cet été, au terme de leur contrat avec le Paris Saint-Germain. Arrivés dans les premières années de l'ère qatarie, les deux joueurs ont marqué l'histoire du club. Au sein du vestiaire, leur absence ne passera pas inaperçue et les propos d'Idrissa Gueye au sujet de ses deux coéquipiers vont dans ce sens. Lors d'une interview pour le Canal Football Club, le milieu sénégalais a rendu hommage à ses compères.

"Thiago Silva est un très grand joueur, un très grand défenseur qui a de l'expérience. Est-ce que j'aurais voulu qu'il reste ? Bien sûr. Il est très utile pour l'équipe. On a besoin de joueurs d'expérience, de joueurs de grande classe comme ça. Cavani est un gars que j'adore. On va me dire que j'adore tout le monde, mais il n'y a pas un joueur ou un homme sur Terre qui n'aime pas Cavani. Ce qu'il dégage sur et en dehors du terrain, c'est un exemple pour tout joueur. Il se bat, il est toujours là même dans les situations compliquées pour lui" a-t-il confié.