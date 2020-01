PSG - Gueye répond aux doutes sur son niveau

Depuis sa prestation impressionnante délivrée face au Real Madrid, le 18 septembre dernier en Ligue des Champions, Idrissa Gueye (30 ans) marque le pas. Au fil des semaines, au gré des blessures, le milieu de terrain relayeur du Paris Saint-Germain (20 matches toutes compétitions confondues cette saison) a baissé de pied, allant même jusqu'à rendre des copies moyennes voire décevantes. Auprès de nos confrères de RMC Sport, l'ancien joueur d'Everton est revenu sur cette mauvaise passe, qu'il assume totalement et qu'il compte rapidement régler.

"C'est vrai que depuis le match du Real, les gens ont vu de quoi j'étais capable et à quel niveau je pouvais monter. Forcément, je suis encore plus attendu", a -t-il reconnu. "J'essaie toujours, depuis ce match-là, de bosser pour retrouver ce niveau-là. C'est vrai que les blessures m'ont freiné, peut-être qu'il y a un peu de fatigue avec la Coupe d'Afrique des nations, je n'ai pas eu de préparation. Mais on ne se trouve pas d'excuse, on essaie de bosser, de rester concentré et d'aider l'équipe du mieux possible", a-t-il conclu, déterminer à retrouver se sa superbe au plus vite.