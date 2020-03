PSG - Hermel cartonne Di Maria : 'Quand on a deux neurones...'

Fred Hermel, journaliste pour RMC, a complètement fracassé Angel Di Maria sur les réseaux sociaux ce lundi. En effet, ce dernier, spécialiste Liga, a pointé du doigt l'attaquant parisien, qui serait très malheureux durant ce confinement. Pour lui, l'attitude du gaucher est tout simplement honteuse.

"Quand on a deux neurones c’est compliqué d’avoir une vie intérieure... Tu as raison, quelle indécence ! Quand on est millionnaire et qu’on vit dans un immense espace comme c’est le cas de Di Maria, on ne doit pas se plaindre publiquement. Ici on entrepose les cadavres dans une patinoire... Alors les états d’âme d’un footballeur mieux installé que 99,99 % des gens..." a-t-il déclaré.