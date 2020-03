PSG - Herrera a mal vécu la suspicion de coronavirus de Mbappé

Avant le huitième de finale retour de Ligue des Champions remporté dans un Parc des Princes vide (2-0) par le Paris Saint-Germain contre le Borussia Dortmund, le 11 mars dernier, Kylian Mbappé avait été testé pour savoir s'il n'avait pas contracté le coronavirus. L'attaquant international ne souffrait finalement que d'une grosse angine mais a causé quelques frayeurs à certains de ses coéquipiers. C'est notamment le cas de Ander Herrera, qui a plutôt mal vécu la suspicion de coronavirus du Champion du Monde.

"Kylian Mbappé s'est senti mal deux jours avant le match contre Dortmund. Le week-end précédent, Neymar avait organisé un repas pour nous souder afin de remporter le match. J'étais assis à côté de lui (Mbappé) durant tout le repas. Quand il a été testé pour le coronavirus, j'étais plus effrayé que lui", a confié le milieu de terrain espagnol (30 ans, 1 but et 1 passe décisive en 8 matches de Ligue 1 cette saison), dans un entretien accordé à la Cadena Ser.