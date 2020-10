PSG - Herrera est rétabli

Positif au Covid-19 depuis plusieurs jours, le milieu de terrain du PSG, Ander Herrera (31 ans) a annoncé sur Twitter avoir été testé négatif aujourd'hui. L'espagnol a participé à l'entraînement collectif du jour.

"Après deux semaines avec le Covid, j'ai été testé négatif aujourd'hui (jeudi). Très heureux d'être de retour dans l'équipe."

After couple of weeks with COVID, I have tested negative today. So happy to be back with the team. By the way, sorry for the meg @kimpembe_3 😝 pic.twitter.com/5K0K2UwcD2