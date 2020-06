PSG - Herrera n'a aucun doute sur l'avenir du duo Neymar-Mbappé

En août 2017, le Paris Saint-Germain frappait un très, très grand coup sur le marché en enregistrant les arrivées successives de Neymar et Kylian Mbappé. Sauf énorme revirement de situation, le club de la Capitale, "aidé" par la pandémie de coronavirus et les grosses pertes financières qui vont toucher les différents clubs européens, devrait pouvoir conserver ses deux stars offensives pour une quatrième saison de rang. Pour Ander Herrera (30 ans), il ne fait en tout cas aucun doute que les deux hommes arboreront toujours la tunique des Rouge-et-Bleu lors du prochain exercice.

"On lit beaucoup de choses dans les médias et sur les réseaux sociaux mais on n'y fait pas vraiment attention. Il faut tenir compte d'une chose fondamentale, et j'en ai parlé avec Mbappé, c'est que le PSG ne vend pas ses stars, il les achète. Il est suffisamment fort économiquement pour garder les deux. Ce sont les meilleurs du monde, j'ai encore quatre ans de contrat et je veux en profiter avec eux au PSG", a indiqué le milieu de terrain espagnol (18 matches joués toutes compétitions confondues cette saison, 1 but) chez nos confrères du quotidien AS.