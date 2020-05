PSG - Herrera prêt à parier sur l'avenir de Mbappé et Neymar

A Paris, les rumeurs concernant l'avenir de Kylian Mbappé et Neymar sont monnaie courante. Chaque jour, la presse espagnole sort de nouvelles informations et alimente ces rumeurs. Depuis plusieurs saisons, le premier est annoncé dans le viseur du Real Madrid alors que le second fait régulièrement la Une de la presse catalane qui assurait encore ce dimanche matin que 'Ney' est entré en guerre avec le PSG pour revenir à Barcelone.

Lors d'un entretien pour la COPE, leur coéquipier Ander Herrera a osé une phrase qui pourrait être considérée comme une reformulation de la désormais célèbre expression : "se queda". "Si je devais parier un café sur le fait qu'ils restent à Paris, je le ferais" a-t-il glissé, puis de poursuivre : "tout indique que s'ils partent, il y en a un qui irait au Real Madrid et l'autre au Barça, mais moi je veux qu'ils restent avec moi."