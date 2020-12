PSG - Herrera revient sur "la grosse performance" des Parisiens

Le Paris Saint-Germain a un pied en 8ème de finale de Ligue des Champions grâce à sa victoire (1-3) face à Manchester United. Ander Herrera est revenu à la fin de la rencontre au micro de RMC Sports sur l'excellente prestation parisienne.

"On a très bien commencé, avec vingt-cinq très bonnes premières minutes. On aurait pu marquer plus de buts, puis on a perdu un peu le contrôle et ils marquent avec un peu de chance. On doit être honnête, ils ont eu de grosses occasions au début de la deuxième période. Ça aurait peut-être été complètement différent s’ils avaient marqué, mais on a des joueurs qui peuvent tuer le match. On a fait une grosse performance. Du point de vue de l’énergie et de l’attitude, je suis fier de mon équipe. Maintenant, on doit respecter Istanbul Basaksehir, et gagner pour être premiers" a déclaré le milieu de terrain entré en jeu à la 65e minute.