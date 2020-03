PSG - Huis clos : Le président du CUP invite les supporters à se rendre devant le Parc

Ce mercredi, le PSG devra réaliser l'exploit de renverser Dortmund dans un Parc des Princes à huis clos, en raison de l'épidémie de coronavirus. Pour Romain Mabille, le président du Collectif Ultra Paris, cette décision est "catastrophique" pour le club de la capitale, mais ce dernier ne perd pas espoir de trouver un moyen d'encourager les Parisiens. Interrogé par Europe 1, le supporter a invité les autres fans à se rendre à l'extérieur du Parc mercredi pour donner de la voix.

"C’est catastrophique. On sait très bien qu’à Paris, il y a une belle ambiance, on comptait sur tout le monde pour pousser les joueurs à l’exploit. Ils n’auront pas le même cadre que leurs adversaires. (...) C’est une vraie frustration de ne pas pouvoir encourager nos joueurs. Si on peut demander à tous les supporters de pousser l’équipe tout autour du stade, c’est qu’on va faire" explique-t-il. "Je ne sais pas comment on va se caler, on ne veut pas pousser les gens à 'foutre le bordel', mais il est important que les supporters viennent autour du stade pousser l’équipe et qu'ils nous entendent".