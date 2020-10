PSG - Icardi : 'Il y a un groupe uni dans le vestiaire'

Actuellement blessé, Mauro Icardi (27 ans) en a profité pour se livrer au jeu des questions-réponses avec le média DAZN. L'attaquant argentin est notamment revenu sur sa première année passée au PSG et le niveau de la L1.

Auteur de 20 buts pour sa première saison avec le Paris Saint-Germain, Mauro Icardi a logiquement était acheté définitivement par le club de la capitale. Un club et une ville où il a désormais ses marques. "Je me suis rapidement adapté au groupe et aux compagnons. L'année dernière a été un peu une transition car ma femme a continué à vivre en Italie avec les enfants qui allaient à l'école. Nous ne savions pas si nous allions rester à à Paris parce que j'étais seulement prêté. Cela a pris un an, mais cette année nous avons décidé de tout déménager à Paris et de commencer une nouvelle vie ici. Je suis très content, je me suis bien intégré. Il y a un groupe uni dans le vestiaire", a précisé Icardi.

La L1, un championnat tactique pour Icardi

L'ancien buteur de l'Inter Milan a aussi abordé son jeu et comparé la Série A et la L1. "En Italie, j’ai été beaucoup critiqué parce qu’on me reprochait de toucher très peu de fois le ballon. Mais pour être honnête, mon jeu a toujours été comme ça : rester dans l’ombre pour ensuite jaillir au bon moment. Aujourd’hui, avec la qualité de mes coéquipiers, qui ont souvent la possession du ballon, je pense que je me dois d’être toujours prêt dans la surface pour être à l’affût au moment venu. En Italie, le jeu est très tactique et c’est à peu près la même chose en Ligue 1. Les équipes jouent souvent derrière et c’est difficile de marquer. Il faut donc trouver le bon moment pour marquer." Touché au ligament interne du genou, le numéro 9 parisien ne devrait pas tarder à reprendre les entraînements avec le groupe.